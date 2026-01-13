Il Messina esonera il tecnico Pippo Romano e il suo staff
Il Messina ha ufficialmente comunicato l’interruzione del rapporto con l’allenatore Pippo Romano e il suo staff. Dopo settimane di discussioni e valutazioni, la società ha deciso di cambiare guida tecnica. Questa decisione segna un nuovo inizio per il club, che prosegue il proprio percorso con un nuovo staff tecnico. La scelta è stata comunicata in modo ufficiale, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste.
Si dividono le strade tra il Messina e Pippo Romano. Com'era nell'aria da alcune ore, ma l'ipotesi veniva tenuta in considerazione già da settimane, il club ha ufficializzato l'esonero del tecnico e dei suoi collaboratori."L'ACR Messina comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico Giuseppe.
