Il Messina esonera il tecnico Pippo Romano e il suo staff

Il Messina ha ufficialmente comunicato l’interruzione del rapporto con l’allenatore Pippo Romano e il suo staff. Dopo settimane di discussioni e valutazioni, la società ha deciso di cambiare guida tecnica. Questa decisione segna un nuovo inizio per il club, che prosegue il proprio percorso con un nuovo staff tecnico. La scelta è stata comunicata in modo ufficiale, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste.

