Il mancato allarme la fuga le ustioni assenti | perché Jessica Moretti ora rischia il carcere per Crans-Montana

Jessica Moretti, coinvolta nel caso di Crans-Montana, rischia il carcere nonostante non ci siano stati allarmi, fughe o ustioni. La procura di Sion ha deciso che può restare nello chalet di famiglia a Lens, sotto sorveglianza con il braccialetto elettronico. La vicenda solleva interrogativi sulle responsabilità e sulle misure adottate, evidenziando la complessità del caso e le decisioni giudiziarie in atto.

Per la procura di Sion può rimanere nello chalet di famiglia a Lens. Con il braccialetto elettronico. Ma la posizione di Jessica Maric nell’indagine su Le Constellation e la strage di Crans-Montana si aggrava. Per una testimonianza che la vede dire a una cameriera poi deceduta: «C’è poca gente, fanne entrare di più». E, soprattutto, per una sequenza di immagini che la vede «salire rapidamente le scale e allontanarsi» dal locale ancora intatto, con una grossa borsa scura tra le mani. Senza ustioni a un braccio, senza dare l’allarme, senza invitare i clienti a uscire o aiutarli mentre cadevano a terra. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: gli affari, il mancato arresto, i controlli assenti dal 2020 Leggi anche: Crans Montana, perché Jessica Moretti non è finita in carcere Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il mancato allarme, la fuga, le ustioni assenti: perché Jessica Moretti ora rischia il carcere per Crans-Montana. Il mancato allarme, la fuga, le ustioni assenti: perché Jessica Moretti ora rischia il carcere per Crans-Montana - E le mancate ustioni al braccio L'articolo Il mancato allarme, la fuga, le ustioni assenti: perch ... msn.com

