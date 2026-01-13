Il manager della Aza di Noventa indagato per il rogo della Torre dei Moro di Milano
Il processo relativo all’incendio della Torre dei Moro a Milano, avvenuto il 29 agosto 2021, prosegue con richieste di condanna che variano da tre anni e sei mesi a otto anni di detenzione. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Marina Petruzzella, ha indagato anche il manager della Aza di Noventa. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento che mira a chiarire le responsabilità dell’incendio e le eventuali implicazioni professionali.
Vanno da tre anni e sei mesi a otto anni di carcere le condanne chieste dalla pm di Milano, Marina Petruzzella, nel processo per l'incendio della Torre dei Moro che divampò il 29 agosto 2021. Tra gli imputati, sono 12 con l'accusa di disastro colposo in relazione al rogo che devastò l'edificio di.
