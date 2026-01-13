Il manager della Aza di Noventa indagato per il rogo della Torre dei Moro di Milano

Il processo relativo all’incendio della Torre dei Moro a Milano, avvenuto il 29 agosto 2021, prosegue con richieste di condanna che variano da tre anni e sei mesi a otto anni di detenzione. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Marina Petruzzella, ha indagato anche il manager della Aza di Noventa. La vicenda si inserisce nel quadro di un procedimento che mira a chiarire le responsabilità dell’incendio e le eventuali implicazioni professionali.

