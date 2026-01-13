Il Comune di Lodi, in collaborazione con AIDO, avvia una campagna informativa sulla donazione di organi. L’obiettivo è offrire ai cittadini strumenti e informazioni per fare scelte consapevoli al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Un’iniziativa volta a sensibilizzare sull’importanza della donazione, promuovendo un gesto di solidarietà e responsabilità civile.

La donazione di organi torna al centro dell’attenzione grazie a una campagna di informazione promossa dal Comune di Lodi insieme ad AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a decidere in modo libero e consapevole al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Come ha spiegato la vicesindaca Laura Tagliaferri, la possibilità di esprimere la propria volontà sulla donazione è attiva a Lodi dal 2016 (a livello nazionale dal 2014). "È una facoltà del cittadino – ha sottolineato – e in assenza di diniego può essere esercitata anche dai familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Lodigiano in maglia nera: "Donare organi è importante". Campagna informativa al via

Leggi anche: Perché per i diabetici vaccinarsi è (ancora) più importante: campagna informativa in Lombardia

Leggi anche: Vivo grazie a un trapianto di cuore, la storia del piccolo Giordano diventa un film: «Donare gli organi è donare vita»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Lodigiano in maglia nera: Donare organi è importante. Campagna informativa al via.

Il Lodigiano in maglia nera: "Donare organi è importante". Campagna informativa al via - All’ufficio anagrafe e all’Urp depliant e cartelli per aiutare le persone a saperne di più. ilgiorno.it