Il Lodigiano in maglia nera | Donare organi è importante Campagna informativa al via
Il Comune di Lodi, in collaborazione con AIDO, avvia una campagna informativa sulla donazione di organi. L’obiettivo è offrire ai cittadini strumenti e informazioni per fare scelte consapevoli al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Un’iniziativa volta a sensibilizzare sull’importanza della donazione, promuovendo un gesto di solidarietà e responsabilità civile.
La donazione di organi torna al centro dell’attenzione grazie a una campagna di informazione promossa dal Comune di Lodi insieme ad AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a decidere in modo libero e consapevole al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Come ha spiegato la vicesindaca Laura Tagliaferri, la possibilità di esprimere la propria volontà sulla donazione è attiva a Lodi dal 2016 (a livello nazionale dal 2014). "È una facoltà del cittadino – ha sottolineato – e in assenza di diniego può essere esercitata anche dai familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
