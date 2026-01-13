Il legame di Giovanni Pascoli con i fratelli e le sorelle e il matrimonio saltato per non ferire Mariù
Giovanni Pascoli mantenne un forte legame con i suoi fratelli e sorelle, in un contesto segnato da perdite familiari. In particolare, il rapporto con Ida e Mariù, alla quale era molto affezionato, rappresentò un punto di riferimento importante. La sua decisione di rinunciare al matrimonio con Mariù, per non ferire la sua sensibilità, testimonia la profondità dei suoi affetti e il rispetto verso le persone a lui care.
Giovanni Pascoli ebbe un legame molto forte con i suoi fratelli e le sue sorelle. Quando la famiglia fu decimata da varie morti, il poeta si legò alle sorelle Ida e Maria, detta Mariù, che definiva "angioline mie belle", "anime adorate" e "compagnine". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Isabella Rossellini, l’amore con Martin Scorsese e il matrimonio saltato con Luciano De Crescenzo
Leggi anche: ‘Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli’, stasera su Rai 1: le anticipazioni
Svanì, il giovane Pascoli firmato da Piccioni. Set tra Emilia-Romagna e Toscana; Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: il film tv con Federico Cesari arriva su Rai 1. Il cast e le anticipazioni; Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: il film tv con Federico Cesari arriva su Rai 1. Il cast e le anticipazioni; Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli: il film tv con Federico Cesari arriva su Rai 1. Il cast e le anticipazioni.
Il legame di Giovanni Pascoli con i fratelli e le sorelle e il matrimonio saltato per non ferire Mariù - Quando la famiglia fu decimata da varie morti, il poeta si legò alle sorelle Ida e Maria, detta Mariù, che definiva ... fanpage.it
Stasera in tv “Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”: l’uomo prima del poeta - Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli: trama e cast del film di Giuseppe Piccioni con Federico Cesari e Benedetta Porcaroli in onda su Rai 1 ... amica.it
Su Rai 1 il film “Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”. La giovinezza, le ossessioni, la solitudine del poeta - Nel cast anche Benedetta Porcaroli, nei panni della sorella minore ... iodonna.it
Sul treno per i funerali di Giovanni Pascoli, la sorella Mariù ripercorre la vita del poeta attraverso i propri ricordi. Dall'infanzia spezzata, dall'omicidio del padre alla povertà, fino all'impegno politico e al legame con Carducci, emerge il ritratto intimo di un uomo s - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.