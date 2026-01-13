Il legale di Mario Burlò non dovrebbe essere sentito dai pm

L'avvocato di Mario Burlò ha dichiarato che il suo assistito “non dovrebbe essere sentito dai pm”. La conversazione telefonica, durata circa dieci minuti, è avvenuta ieri pomeriggio. Questa comunicazione fornisce un aggiornamento sulla posizione legale di Burlò, senza ulteriori dettagli sul contenuto del colloquio o sulle implicazioni del procedimento in corso.

AGI - “Ho sentito Mario Burlò ieri pomeriggio al telefono, abbiamo avuto una telefonata di una decina di minuti. Sta bene, ma è molto, molto provato". Lo riferisce l’avvocato Maurizio Basile, legale di Burlò. Basile racconta anche le prime parole scambiate con il suo assistito: “Era molto provato. Io gli ho detto: ‘ce l’abbiamo fatta anche stavolta’, e lui mi ha risposto: ‘eh, ce l’abbiamo fatta anche stavolta, però stavolta è stata veramente dura, dura, dura’”. Grazie alle istituzioni . Un ringraziamento particolare va alle istituzioni che hanno seguito la vicenda: “Sicuramente un enorme ringraziamento al console Jacopo Martino, con il quale in questi mesi siamo stati in contatto, e a tutta la struttura diplomatica, la rete diplomatica di Caracas, che è stata davvero molto vicina alla famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it

L'avvocato di Burlò: È stata dura, ce l'abbiamo fatta

