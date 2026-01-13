In Cina, alcuni adolescenti sono impiegati in condizioni estreme per produrre i pupazzi Labubu, simbolo di successo internazionale. Sfruttamento, orari massacranti e contratti poco chiari evidenziano il lato oscuro di questa popolarità globale, che riflette le sfide sociali e lavorative dietro una crescita economica rapida e senza scrupoli.

Roma, 13 gennaio 2026 - Il successo globale – o il soft power di una pot enza nazionalcomunista in ascesa – ha un prezzo, e a pagarlo sono spesso i più giovani. Dietro gli occhi spalancati e le orecchie a punta dei Labubu – i pupazzetti made in China ma dallo stile occidentale, ormai fenomeno di culto tra collezionisti e celebrità travolte dalla mania dell’ unboxing delle scatole dal contenuto segreto – si nasconde una realtà oscura: una fabbrica cinese dove minorenni lavorano come adulti e le regole sul lavoro vengono sistematicamente ignorate. Ft, Pop Mart vale più di Hasbro e Mattel insieme Il fenomeno Labubu e la produzione forzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il lato oscuro dei Labubu, adolescenti sfruttati in Cina per produrre i pupazzi virali: orari massacranti in fabbrica e contratti fantasma

