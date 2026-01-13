Il giudice sportivo | tre turni di stop a Gaspar Banda se la cava con uno

Il giudice sportivo ha stabilito le sanzioni relative alle ultime partite. Gaspar è stato fermato per tre turni, mentre Banda e Ramadani sono stati squalificati per una gara ciascuno. Le decisioni riflettono la volontà di mantenere la disciplina in campo e sono state comunicate ufficialmente, influenzando le prossime formazioni e strategie delle squadre coinvolte.

LECCE – La mano del giudice sportivo è stata decisa, ma avrebbe potuto esserlo di più: tre le giornate di squalifica comminate a Gaspar e una a testa per Banda e Ramadani.Il Lecce, dunque, fa i conti anche sul piano disciplinare con le tossine accumulate nel secondo tempo della partita persa in.

Conte squalificato per la sfuriata di Inter-Napoli, le motivazioni del Giudice Sportivo: cosa salta - facebook.com facebook

Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, tecnico del Napoli espulso contro l'Inter. La sceneggiata imbarazzante del tecnico, quindi, gli costerà appena due giornate di stop x.com

