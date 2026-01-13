Il giudice non convalida l’arresto di Vildoza e della moglie | Insussistenti le condizioni

Il giudice per le indagini preliminari Alberto Ziroldi ha deciso di non convalidare l’arresto di Luca Vildoza, giocatore della Virtus Bologna, e della sua moglie Milika Tasic, ritenendo insussistenti le condizioni necessarie. La decisione si basa sull’assenza di elementi sufficienti a supportare l’ipotesi di reato, confermando così la libertà dei due soggetti coinvolti nelle indagini.

Il giudice per le indagini preliminari Alberto Ziroldi ha deciso di non convalidare l’arresto di Luca Vildoza, playmaker argentino della Virtus Bologna, e della moglie Milika Tasic. I due erano stati arrestati con l’accusa di lesioni ai danni di un’operatrice di un’ambulanza della Croce Rossa, al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

