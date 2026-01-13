Il 2019 è stato un momento di svolta per il ruolo del digitale nelle operazioni di intelligence. L'operazione di prelievo di Nicolás Maduro a Caracas ha evidenziato come le tecnologie digitali possano influenzare gli eventi geopolitici e le strategie di potere. Questo episodio mette in luce le vulnerabilità e le potenzialità delle piattaforme online nel contesto delle operazioni di sicurezza e delle crisi internazionali.

Quando i commando statunitensi hanno prelevato Nicolás Maduro a Caracas, la notizia è rimbalzata come l’ennesimo gesto muscolare della politica internazionale. Un’azione rapida, spettacolare, destinata a occupare titoli e commenti per qualche giorno, forse settimana. Tutti o quasi condannano e la Cina precisa che i suoi “interessi saranno protetti dalla legge”. In effetti per Pechino quel blitz è stato anche un incidente cognitivo: poche ore prima Maduro aveva incontrato l’inviato speciale cinese per l’America Latina, suggellando una relazione data per stabile. Poi, improvvisamente, il vuoto. Come hanno notato alcuni in Italia e all’estero, il punto interessante non è soltanto l’evento in sé, ma ciò che ha reso visibile all’intera opinione pubblica, anche quella più distratta: tecnologicamente Caracas era una colonia cinese con Huawei a farla da padrona. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il giorno in cui il digitale ha mostrato le sue crepe: cosa rivela davvero l’operazione su Maduro

Leggi anche: Cosa ha pensato davvero Verstappen quando Kimi Antonelli gli ha mostrato il numero 4 a Las Vegas: “Wow”

Leggi anche: Zazzaroni rivela: «Marotta? Dopo il mio commento sulle sue parole su Mourinho mi ha scritto su WhatsApp e ha fatto questa precisazione»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Da venerdì 16 gennaio arriva in radio L'Appuntamento, il nuovo singolo di Lor3n, con cui rende omaggio a Ornella Vanoni, disponibile in digitale dallo stesso giorno (Musica è / The Orchard). |; Belgio, per il responsabile della Cybersecurity “L’Europa ha perso Internet perché dipende dagli Usa”; Il futuro del settore calzaturiero tra frammentazione economica e rivoluzione digitale; Intelligenza artificiale e benessere digitale a scuola: le evidenze di ricerca, responsabilità istituzionali e prospettive operative per il 2026 in un contributo di Fabrizio Battocchiari.

Buongiorno con la prima pagina de Il Giornale di Vicenza di oggi, martedì 13 gennaio 2026 Notizie del giorno e copia digitale su www.ilgiornaledivicenza.it Cosa dicono le stelle oggi Scopri il tuo Oroscopo del giorno https://tinyurl.com/4jzvu2w3 - facebook.com facebook