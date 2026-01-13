Il freddo uccide un senzatetto | tragedia al Molo Beverello

Un uomo senza fissa dimora è deceduto ieri sera al Molo Beverello, nel terminal degli aliscafi, dopo aver accusato un malore. La vittima, conosciuta tra gli operatori locali, era spesso presente nell’area. La tragedia evidenzia le difficoltà di chi vive in condizioni di estrema fragilità, specialmente durante le basse temperature. Le autorità stanno accertando le cause e le circostanze dell’accaduto.

Un uomo è morto ieri sera nel terminal aliscafi del Molo Beverello, dopo aver accusato un malore: si tratterebbe a quanto pare di un senzatetto che sarebbe stato visto frequentare la struttura più volte negli ultimi tempi. L'uomo, verso le 20.30 di ieri sera, mentre si trovava nei pressi di una.

