Il filosofo Massimo Cacciari inaugura l’anno accademico dell’Issr Marvelli

Da riminitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Massimo Cacciari inaugurerà l’anno accademico 2025/2026 dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, delle Diocesi di Rimini e di San Marino–Montefeltro. La sua presenza rappresenta un momento di riflessione e confronto, aprendo ufficialmente il nuovo anno accademico e sottolineando l’impegno dell’istituto nel promuovere studi e dialogo culturale di livello.

Sarà il filosofo e saggista di fama internazionale Massimo Cacciari l’ospite d’eccezione della Prolusione dell’Anno Accademico 20252026 dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino–Montefeltro. L’evento si terrà mercoledì, 21 gennaio. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

