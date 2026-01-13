Il filosofo Massimo Cacciari inaugura l’anno accademico dell’Issr Marvelli

Il professor Massimo Cacciari inaugurerà l’anno accademico 2025/2026 dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, delle Diocesi di Rimini e di San Marino–Montefeltro. La sua presenza rappresenta un momento di riflessione e confronto, aprendo ufficialmente il nuovo anno accademico e sottolineando l’impegno dell’istituto nel promuovere studi e dialogo culturale di livello.

Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: chi è Chiara Patriarca, la donna a cui dirà sì - Le pubblicazioni di matrimonio tra il filosofo veneziano e la 52enne professionista triestina affisse a Venezia e a Milano. quotidiano.net

La decisione di Massimo Cacciari: il filosofo si sposa a 81 anni - La futura moglie è Chiara Patriarca, 52 anni, professionista triestina e sua riservatissima compagna da tempo. ilgiornale.it

Massimo Nicholas Taleb , saggista, matematico, filosofo, inventore del concetto di Cigno Nero, distingue fra uomini teorici e uomini pratici. Supponiamo, per esempio, che lanciando per 99 volte di seguito una moneta esca sempre testa. Qual è la probabilità c - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.