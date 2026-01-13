Questa sera, martedì 13 gennaio alle 21.30 su Rai Uno, sarà trasmesso in prima visione il film

Cesena, 13 gennaio 2026 – Questa sera, martedì 13, alle 21.30 Rai Uno in prima visione trasmetterà il film ‘ Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli ’ del regista Giuseppe Piccioni dedicato alla vita del poeta Giovanni Pascoli. Chi sono gli attori protagonisti in ‘Zvanì’. Co-prodotto da Rai Fiction e MeMo Films, su soggetto e sceneggiatura di Sandro Petraglia con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori ed Eleonora Bordi, Zvanì è interpretato da Federico Cesari, Benedetta Porcaroli, Liliana Bottone, Luca Maria Vannuccini, con la partecipazione straordinaria di Riccardo Scamarcio e con Margherita Buy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il film su Giovanni Pascoli in onda su Rai Uno: quando e a che ora

Leggi anche: "Una bella opportunità di visibilità": in prima visione su Rai 1 il film su Giovanni Pascoli girato a Villa Torlonia

Leggi anche: Carosello in Love quante puntate sono e quando va in onda su Rai 1: è una serie tv o un film

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli in onda su Rai 1; Michele Braga firma la colonna sonora del Tv Movie “Zvanì – Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli” in onda il 13 gennaio su Rai 1; Il film su Giovanni Pascoli in onda su Rai Uno: quando e a che ora; Rai Uno, arriva il film su Giovanni Pascoli: la trama, il cast e i personaggi.

“Zvanì”, quando esce in tv? Trama e cast del film Rai su Giovanni Pascoli - Scopri quando esce in tv "Zvanì", il film sul poeta del Decadentismo Giovanni Pascoli: la trama completa e il cast stellare della pellicola che arriverà in prima serata su Rai 1 martedì 13 gennaio 202 ... tag24.it