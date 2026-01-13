Un episodio drammatico si è verificato ad Ancona, dove un uomo ha trovato la madre senza vita nel suo letto. L’allarme è stato dato intorno alle 12:50, con intervento di ambulanza ed eliambulanza. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa scomparsa improvvisa.

Ancona, 13 gennaio 2025 – Il figlio la trova esanime a letto e lancia l’allarme al 112. Poco dopo, erano le 12,50, nel capoluogo sono arrivate eliambulanza e ambulanza ma per lei ormai non c’era più nulla da fare. Indagini in corso da parte dei carabinieri per sondare le cause della morte. Al momento non si esclude nulla: potrebbe trattarsi di malore, quindi di morte naturale o anche di suicidio perché la donna di 64 anni, ex operatrice sanitaria, soffriva di problemi di natura psichiatrica e proprio ieri avrebbe dovuto sottoporsi ad un trattamento sanitario. Un quadro clinico complesso il suo, sul quale però l’autorità giudiziaria ha deciso di fare chiarezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il figlio la trova senza vita sul letto: indagini sulla morte della donna

