Il dramma delle truffe affettive Nathalie | Sono stata ingannata con l’IA Marinella | Si diventa dipendenti

Le truffe affettive sono un fenomeno in crescita, sfruttando spesso l’intelligenza artificiale e i social media. Criminali contattano le vittime, instaurano un legame di fiducia e, successivamente, chiedono denaro con false scuse. Nathalie e Marinella condividono le loro esperienze, evidenziando come queste truffe possano portare a inganni e dipendenza, rendendo fondamentale una maggiore consapevolezza e attenzione online.
I criminali contattano le vittime sui social e le bombardano di messaggi fino a creare un legame profondo, poi chiedono ai malcapitati di inviare loro del denaro con le scuse più disparate. Le testimonianze di Nathalie e Marinella a Fanpage.it.
