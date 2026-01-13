Il dramma delle truffe affettive Nathalie | Sono stata ingannata con l’IA Marinella | Si diventa dipendenti

Le truffe affettive sono un fenomeno in crescita, sfruttando spesso l’intelligenza artificiale e i social media. Criminali contattano le vittime, instaurano un legame di fiducia e, successivamente, chiedono denaro con false scuse. Nathalie e Marinella condividono le loro esperienze, evidenziando come queste truffe possano portare a inganni e dipendenza, rendendo fondamentale una maggiore consapevolezza e attenzione online.

