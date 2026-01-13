Il documento segretissimo di Rocchi sui rigori spiega quando c’è e quando no | è la nuova stele di Rosetta

Il documento segretissimo di Rocchi sui rigori chiarisce le linee guida ufficiali per l’assegnazione di questa decisione arbitrale. La sua analisi offre un’interpretazione precisa delle situazioni in cui un calcio di rigore è giustificato o meno, contribuendo a una maggiore trasparenza nel calcio. Un testo fondamentale per comprendere le regole e ridurre le ambiguità nelle decisioni arbitrali, fornendo chiarezza senza allarmismi o sensazionalismi.

Stiamo calmi. Non un solo grido, non un solo allarme, basta. Basta perdere il senno appresso alle insondabili decisioni arbitrali, alle infinite parentesi Var, ai neutrini oltre la linea con la particella di Dio in fuorigioco. Non avevamo tutte le informazioni necessarie per un dibattito adeguato. Ora sì. Il Napolista è riuscito a visionare un documento segretissimo: il vero vademecum per l’assegnazione dei calci di rigore fornito agli arbitri dal designatore Rocchi. Un regolamento apocrifo, non ufficiale. Ad una prima occhiata è un normalissimo foglio A4 bianco, ma il reparto forense del Napolista l’ha passato al Luminol e si è aperto un mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il documento segretissimo di Rocchi sui rigori, spiega quando c’è e quando no: è la nuova stele di Rosetta Leggi anche: Stele Rosetta, "British Museum la restituisca": perché la questione torna in primo piano Leggi anche: The Abandons, la nuova serie western di Netflix sui fuorilegge americani: il trailer e quando esce Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il documento segretissimo di Rocchi sui rigori, spiega quando c’è e quando no: è la nuova stele di Rosetta - Sembra un normalissimo foglio A4 bianco, ma il reparto forense del Napolista l'ha passato al Luminol. ilnapolista.it

Rocchi durissimo sul rigore in Napoli-Inter: "C'è un grande problema, non mi è piaciuto per niente..." - Rocchi furioso con Mariani e Bindoni: "Ci aspettavamo un OFR" Un rigore estremamente dubbio in una partita disastrosa per Mariani, che chiede conferma al guardalinee Bindoni: "Occhio, è rigore", la ... corrieredellosport.it

Rocchi durissimo su Napoli-Inter: “Su Di Lorenzo non è rigore, nasce con una procedura strana”. Su Conceiçao: “Chiaro step on foot” - “Per noi è una decisione non corretta, non è un calcio di rigore, ci saremmo aspettati l’on field review”. ilfattoquotidiano.it

