Il Ditta Artigianale di corso Magenta 31, a Milano, è stato riconosciuto come il bar-caffetteria dell’anno. Questa premiazione conferma l’impegno del locale nella qualità del prodotto e nell’attenzione al servizio. Situato nel cuore della città, il Ditta Artigianale rappresenta una scelta affidabile per chi cerca un caffè di qualità in un ambiente sobrio e accogliente.

Milano, 13 gennaio 2026 – È il Ditta Artigianale di corso Magenta 31, a Milano, il bar-caffetteria dell'anno. Il riconoscimento al locale meneghino è arrivato ai Barawards 2025, il prestigioso premio all'eccellenza dell'ospitalità italiana - firmato da Bargiornale, Ristoranti e Hotel Domani. La realtà fiorentina co fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer si è aggiudicata il Premio Bloom Specialty Coffee che celebra i locali che non solo offrono un prodotto eccellente, ma che sono capaci anche di raccontarlo, trasformando il rito del caffè in un' esperienza culturale e sensoriale. Il giudizio della giuria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Ditta Artigianale di corso Magenta 31 è il bar caffetteria dell’anno

Leggi anche: Il 2026, l’anno dell’’intelligenza artigianale’

Leggi anche: Alla Ditta Artigianale il closing party della Estra Firenze Marathon

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ditta Artigianale accende la settima luce (gialla) a Firenze, in via Solferino; Ditta Artigianale apre il settimo locale nell’ex Comunale. Caffè di qualità sotto il “cubo nero”.

Ditta Artigianale sbarca a Milano - Apre oggi il primo locale milanese di Ditta Artigianale, una delle principali torrefazioni specialty italiane. ilgiornale.it

Ditta Artigianale, il caffè tra classicismo e modernità - Ha aperto sabato il primo locale milanese di Ditta Artigianale, una delle principali torrefazioni specialty italiane. ilgiornale.it

Ditta Artigianale sbarca a Milano: cosa porta la torrefazione fiorentina nel capoluogo lombardo - La torrefazione fiorentina fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer porta nel capoluogo lombardo la sua selezione di specialty coffee e proposte gastronomiche di ispirazione internazionale. affaritaliani.it

Il settimo locale di Ditta artigianale, aperto nel complesso edilizio sorto al posto dell’ex Teatro Comunale, segna una svolta per la rete di torrefazioni e caffetterie fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer - facebook.com facebook