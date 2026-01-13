Il discorso di Conte che ha acceso il fuoco dentro il Napoli | è andato dritto al cuore

Il discorso di Conte prima della partita ha suscitato una forte emozione tra i tifosi del Napoli. Con parole dirette e sincere, il tecnico ha toccato il cuore della squadra, rinvigorendo la motivazione in vista del recupero contro il Parma. Domani sera, gli azzurri scenderanno in campo con rinnovato spirito, pronti a dare il massimo per una vittoria importante.

Immagino che domani prima della gara mister #Conte farà un discorso simile alla squadra #ForzaNapoliSempre #NOISIAMOILNAPOLI #napoli #sscnapoli - facebook.com facebook

