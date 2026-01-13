Il curioso caso di Leonardo DiCaprio che riesce a essere un meme mantenendo il proprio status

Da vanityfair.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo DiCaprio, noto attore statunitense, continua a essere al centro dell’attenzione anche per la sua vita sentimentale, spesso oggetto di battute durante i eventi pubblici come i Golden Globe. Nonostante le discussioni e le frecciate, la sua carriera e il suo talento rimangono saldi, permettendogli di mantenere uno status di rilievo nel mondo dello spettacolo. Un esempio di come si possa essere meme e allo stesso tempo rispettati professionalmente.

La vita sentimentale dell’attore è stata ancora una volta oggetto di battute ai Golden Globe. L’esperto di relazioni caratterizzate da una marcata differenza di età ride delle prese in giro, sapendo che la sua credibilità non è mai in discussione. Merito del suo talento o colpa della disuguaglianza?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il curioso caso di leonardo dicaprio che riesce a essere un meme mantenendo il proprio status

© Vanityfair.it - Il curioso caso di Leonardo DiCaprio, che riesce a essere un meme mantenendo il proprio status

Leggi anche: Leonardo DiCaprio è il re dei meme: tutte le sue facce ai Golden Globes 2026 diventano virali

Leggi anche: Michelle Pfeiffer ammette che a Natale non riesce proprio a trattenersi. Proprio come la protagonista di "Oh. What. Fun." su Prime Video

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brad Pitt e i registi cult: chi lo ha sfruttato meglio.

curioso caso leonardo dicaprioIl curioso caso di Leonardo DiCaprio, che riesce a essere un meme mantenendo il proprio status - L’esperto di relazioni caratterizzate da una marcata differenza di età ride delle prese in giro, sapendo c ... vanityfair.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.