Il coro zenzero con l' Africa

Il coro Zenzero con l'Africa presenta un concerto a sostegno della cooperazione sanitaria in Africa, promosso da Medici con l'Africa Cuamm. L'evento si svolge in una suggestiva basilica ricca di storia e arte, offrendo un’ora di musica e sensibilizzazione. Un’occasione per ascoltare voci e melodie che uniscono cultura e solidarietà, contribuendo a un progetto importante per il miglioramento delle condizioni di salute in Africa.

Il concerto di Natale del Coro Amici della Nave, ex detenuti e volontari di San Vittore, a favore di Medici con l’Africa Cuamm - Le voci e la musica di chi è stato in carcere, di chi lotta per uscire dalla dipendenza, e magari ora cerca un lavoro, una casa, una nuova strada per la sua vita: ma intanto canta, con i volontari e ... milano.corriere.it

Coro Zenzero - Milano | Milan - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.