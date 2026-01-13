Il coro zenzero con l' Africa
Il coro Zenzero con l'Africa presenta un concerto a sostegno della cooperazione sanitaria in Africa, promosso da Medici con l'Africa Cuamm. L'evento si svolge in una suggestiva basilica ricca di storia e arte, offrendo un’ora di musica e sensibilizzazione. Un’occasione per ascoltare voci e melodie che uniscono cultura e solidarietà, contribuendo a un progetto importante per il miglioramento delle condizioni di salute in Africa.
Un concerto a sostegno della cooperazione sanitaria in Africa di Medici con l 'Africa Cuamm.Un ora di canto all' interno di una Basilica ricca di storia e bellezza artistica.Si potra' entrare liberamente in Chiesa; ma certamente e' gradita una offerta a favore del progetto di medici con l 'Africa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Trentenni dall’Africa, finti minorenni, veri clandestini: ‘Fuori dal coro’ svela il trucco che impedisce l’espulsione (video)
Leggi anche: Concerto di Natale alla chiesa di San Donato con il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena
Il coro zenzero con l'Africa - Un concerto a sostegno della cooperazione sanitaria in Africa di Medici con l 'Africa Cuamm. milanotoday.it
Il concerto di Natale del Coro Amici della Nave, ex detenuti e volontari di San Vittore, a favore di Medici con l’Africa Cuamm - Le voci e la musica di chi è stato in carcere, di chi lotta per uscire dalla dipendenza, e magari ora cerca un lavoro, una casa, una nuova strada per la sua vita: ma intanto canta, con i volontari e ... milano.corriere.it
Coro Zenzero - Milano | Milan - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.