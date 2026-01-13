Il consigliere Cardia lancia un appello per Alessandra e la sua lotta contro la malattia

Il consigliere Cardia invita la comunità di Reggio Calabria a sostenere Alessandra Braco, una giovane madre di 39 anni affetta da una grave malattia. In queste settimane, si chiede solidarietà e vicinanza per affrontare insieme questa difficile prova. La vicenda di Alessandra rappresenta un esempio di forza e resilienza, richiamando l’attenzione sull’importanza di supportare chi si trova in situazioni di fragilità.

"In queste settimane la comunità di Reggio Calabria è chiamata a stringersi attorno a una sua concittadina, Alessandra Braco, una giovane donna di 39 anni, madre di due bambini, che sta affrontando una durissima battaglia contro una grave malattia". Così il consigliere Mario Cardia in un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Carolyn Smith rivela la sua lotta contro la paura e la malattia

Leggi anche: La Schlein lancia la lotta di classe contro chi guadagna 2.500 euro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Reggio: il Consigliere Cardia lancia un appello di solidarietà per Alessandra Braco; Reggio: truffa al Sistema Sanitario, tramite la consegna fittizia di bombole d’ossigeno. 12 misure cautelari; Domotek Volley: Mister Polimeni entusiasta per la qualificazione alle Finals di Coppa Italia.

Carlo Borghetti, il consigliere regionale Pd e maestro d'organo lancia un appello: «Mi hanno rubato la borsa con 400 spartiti» - Quando hanno sfondato il finestrino dell’auto, i ladri, probabilmente, speravano che quello zaino nero, lasciato sul sedile posteriore, contenesse, se non un portafogli, almeno dei dispositivi ... milano.corriere.it

Spartiti per organo rubati in auto, appello di Carlo Borghetti (PD) ai ladri: sono un pezzo di cuore, restituitemeli - L’auto in sosta lasciata per qualche ora (o per qualche minuto), il ritorno al parking e la scoperta del furto, magari con “in omaggio” il ... ilgiorno.it

Reggio: il Consigliere Cardia lancia un appello di solidarietà per Alessandra Braco "In queste settimane la comunità di Reggio Calabria è chiamata a stringersi attorno ad una sua concittadina, Alessandra Braco, una giovane donna di 39 anni, madre di due b - facebook.com facebook