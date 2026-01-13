Un gruppo di famiglie sta protestando per l’adozione della settimana corta all’istituto "Savoia-Benincasa". Sembrano in aumento le scuole che adottano questa ridotta articolazione dell’orario di lezione (su cinque anziché sei giorni), anche se è difficile reperire i dati, riguardanti i singoli istituti, che in questo campo godono di ampia autonomia. Ad Ancona le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì all’istituto "Podesti Calzecchi Onesti", che raccoglie indirizzi professionali e tecnici. In provincia, la settimana corta è adottata negli istituti "Laeng" di Osimo, "Einstein – Nebbia" di Loreto e "Galilei" di Jesi, fra gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso "settimana corta". Al "Savoia Benincasa" i genitori non ci stanno. Altre scuole già l’adottano

Leggi anche: Settimana corta: è boom nelle scuole bolognesi. E arriva anche al Galvani (ma non per tutti)

Leggi anche: Settimana corta a scuole, Ara: “Ora serve riorganizzare i trasporti”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il caso settimana corta. Al Savoia Benincasa i genitori non ci stanno. Altre scuole già l’adottano.

Il caso "settimana corta". Al "Savoia Benincasa" i genitori non ci stanno. Altre scuole già l’adottano - Al "Podesti" è realtà, al Corridoni Campana di Osimo marcia indietro dopo le lamentele. msn.com