Il caso settimana corta Al Savoia Benincasa i genitori non ci stanno Altre scuole già l’adottano
Un gruppo di famiglie sta protestando per l’adozione della settimana corta all’istituto "Savoia-Benincasa". Sembrano in aumento le scuole che adottano questa ridotta articolazione dell’orario di lezione (su cinque anziché sei giorni), anche se è difficile reperire i dati, riguardanti i singoli istituti, che in questo campo godono di ampia autonomia. Ad Ancona le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì all’istituto "Podesti Calzecchi Onesti", che raccoglie indirizzi professionali e tecnici. In provincia, la settimana corta è adottata negli istituti "Laeng" di Osimo, "Einstein – Nebbia" di Loreto e "Galilei" di Jesi, fra gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Settimana corta: è boom nelle scuole bolognesi. E arriva anche al Galvani (ma non per tutti)
Leggi anche: Settimana corta a scuole, Ara: “Ora serve riorganizzare i trasporti”
Il caso settimana corta. Al Savoia Benincasa i genitori non ci stanno. Altre scuole già l’adottano.
Il caso "settimana corta". Al "Savoia Benincasa" i genitori non ci stanno. Altre scuole già l’adottano - Al "Podesti" è realtà, al Corridoni Campana di Osimo marcia indietro dopo le lamentele. msn.com
Ancona, settimana corta al Savoia-Benincasa: «Noi genitori tenuti all’oscuro di tutto» - La denuncia arriva dal padre di una ragazza iscritta da quest’anno all’istituto superiore Savoia–Benincasa, il quale avrebbe ... corriereadriatico.it
Benincasa, scontro sulla settimana corta. I ragazzi non la vogliono ma la preside tira dritto - A reggere l’amletico teschio è stavolta Anna Maria Bertini, la dirigente scolastica dell’istituto Savoia Benincasa. corriereadriatico.it
Si entra nella settimana decisiva sul caso Costantini: mercoledì 14 gennaio l'incidente probatorio, l'avvocato Lorusso chiede il sequestro del telefonino di Andrea. - facebook.com facebook
Il caso Cloudflare-Agcom merita attenzione perché va ben oltre la multa da 14 milioni di euro. Siamo di fronte a uno scontro che tocca direttamente il tema della sovranità digitale europea. Agcom ha sanzionato Cloudflare per non aver ottemperato agli ordini d x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.