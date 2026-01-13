Il Capi casalingo del Carpi mantiene un andamento ancora stabile, senza segnali di miglioramento. La recente partita contro la Pianese, terminata con un pareggio 1-1, riflette il trend della squadra di Cassani al

Il Carpi versione casalinga continua ad andare a ritmo rallentato. L’1-1 con la Pianese ha confermato il trend stagionale della squadra di Cassani che al " Cabassi " ha vinto fin qui appena 3 volte in 11 apparizioni. Erano serviti due mesi per sbloccarsi davanti ai propri tifosi col 2-0 sul Perugia arrivato al quarto tentativo, poi l’identico 2-0 sul Livorno e il successivo 2-1 sul Rimini (poi cancellato dall’esclusione dei romagnoli) sembravano aver dato un passo spedito anche in casa a Zagnoni e compagni, che però nelle ultime 3 gare interne hanno conquistato altrettanti pareggi. Tre 1-1 di fila, tutti accomunati dal fatto che dopo il vantaggio il Carpi si è fatto riacciuffare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Capi casalingo non decolla

Leggi anche: L’Inter agevolava i capi della Nord, “perché in una situazione di sudditanza”. A dirlo il Gup che ha condannato i capi ultras nerazzurri e rossoneri

Leggi anche: Genea Lanzara, domenica il debutto casalingo contro Pontinia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Capi casalingo non decolla.

Il Capi casalingo non decolla - Il Carpi versione casalinga continua ad andare a ritmo rallentato. ilrestodelcarlino.it