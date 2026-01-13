Il calcio italiano contro Cloudflare

Il calcio italiano si confronta con le sfide della pirateria digitale, un fenomeno che riguarda anche lo sport e i contenuti online. Come nel celebre paradosso di Achille e la tartaruga, la lotta contro le violazioni dei diritti è continua e richiede costante attenzione. Proteggere le partite e i dati degli utenti è fondamentale per garantire un’esperienza sicura e rispettosa per tutti gli appassionati.

Il rapporto tra il calcio, e lo sport in generale con la "pirateria" ricorda quello di Achille e la tartaruga. Un inseguimento costante che sembra sempre più vicino alla conclusione, ma che infine non si conclude mai. Non serve possedere grandi conoscenze di informatica per capire come funziona: alla chiusura di un sito che offre partite in streaming ne corrisponde l'apertura di altri due. Possiamo immaginare la pirateria informatica come un'idra a cui cresce sempre una testa in più rispetto a quella che è stata tagliata. È un fenomeno che esiste da quando esiste internet stesso. Se nel 2008 esisteva il leggendario Rojadirecta che permetteva di vedere, come un palinsesto virtuale, qualsiasi evento sportivo del mondo, oggi lo streaming è di altissima qualità ed è disponibile su una moltitudine di piattaforme, persino su Telegram.

