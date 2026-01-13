Il Brasiliano riqualifica il campetto sotto le case popolari | Chi vuole può darci una mano

Il Brasiliano, ogni sabato mattina, si dedica alla riqualificazione del campetto situato sotto le case popolari. Dalle 10 in poi, volontari e interessati si incontrano per rinnovare lo spazio, che in passato era abbandonato. Un’occasione per contribuire alla cura del quartiere e migliorare gli spazi comuni. Chi desidera partecipare è invitato a unirsi e dare una mano, anche solo per qualche ora.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.