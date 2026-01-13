Il Brasiliano riqualifica il campetto sotto le case popolari | Chi vuole può darci una mano

Il Brasiliano, ogni sabato mattina, si dedica alla riqualificazione del campetto situato sotto le case popolari. Dalle 10 in poi, volontari e interessati si incontrano per rinnovare lo spazio, che in passato era abbandonato. Un’occasione per contribuire alla cura del quartiere e migliorare gli spazi comuni. Chi desidera partecipare è invitato a unirsi e dare una mano, anche solo per qualche ora.

Ogni sabato mattina, dalle 10 circa in poi, si ritrova sotto casa dei genitori per sistemare il campetto di calcio abbandonato. Massimiliano Minnocci, meglio conosciuto come il “Brasiliano”, sta svolgendo lavori socialmente utili a Val Melaina mentre continua a svolgere la sua professione di. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

