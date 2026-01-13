Il borgo italiano che ha quasi più orologi che abitanti

Pesariis è un piccolo borgo italiano noto per la sua sorprendente presenza di orologi. Con circa 180 abitanti, ospita ben 15 orologi, creando un rapporto unico tra numero di orologi e residenti. Questa caratteristica rende Pesariis un luogo interessante, dove il tempo sembra essere celebrato in modo particolare. La sua storia e le sue attrazioni rendono il paese un esempio di tradizione e artigianato orologiaio.

