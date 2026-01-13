Il borgo italiano che ha quasi più orologi che abitanti
Pesariis è un piccolo borgo italiano noto per la sua sorprendente presenza di orologi. Con circa 180 abitanti, ospita ben 15 orologi, creando un rapporto unico tra numero di orologi e residenti. Questa caratteristica rende Pesariis un luogo interessante, dove il tempo sembra essere celebrato in modo particolare. La sua storia e le sue attrazioni rendono il paese un esempio di tradizione e artigianato orologiaio.
Pesariis è un borgo molto particolare: conta ben 15 orologi per circa 180 abitanti, una proporzione enorme. È qui, infatti, che sono state create le maggiori invenzioni dei fratelli Solari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
