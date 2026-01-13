Il blues femminile come atto di resistenza al Jazzamore il concerto di Giorgia D' Altri

Giovedì 15 gennaio, al Jazzamore di Cesena, si terrà il concerto di Giorgia D’Altri in duo con Mattia Mersecchi. L’evento propone un’immersione nel blues femminile, evidenziando le figure di donne che hanno lasciato un’impronta significativa nella musica afroamericana. Una serata dedicata alla musica come forma di resistenza e testimonianza culturale, con interpretazioni che rendono omaggio a un genere ricco di storia e significato.

