Il blues femminile come atto di resistenza al Jazzamore il concerto di Giorgia D' Altri
Giovedì 15 gennaio, al Jazzamore di Cesena, si terrà il concerto di Giorgia D’Altri in duo con Mattia Mersecchi. L’evento propone un’immersione nel blues femminile, evidenziando le figure di donne che hanno lasciato un’impronta significativa nella musica afroamericana. Una serata dedicata alla musica come forma di resistenza e testimonianza culturale, con interpretazioni che rendono omaggio a un genere ricco di storia e significato.
Giovedì 15 gennaio il Jazzamore di Cesena ospita il concerto di Giorgia D’Altri, in duo con il chitarrista Mattia Mersecchi, per una serata dedicata al blues al femminile e alle storie di donne che hanno segnato la storia della musica afroamericana.Il progetto nasce come un viaggio musicale e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
