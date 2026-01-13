Il Benfica valuta l'acquisto di Lorenzo Lucca, ma la richiesta di 35 milioni di euro dal Napoli viene ritenuta troppo alta. La trattativa potrebbe quindi essere interrotta, considerando le condizioni economiche proposte come eccessive. Attualmente, il club portoghese sembra orientato a cercare alternative, lasciando in sospeso il possibile trasferimento dell’attaccante italiano.

Il nome di Lorenzo Lucca resta sul tavolo del Benfica, ma l’operazione appare in salita. Il Napoli è disposto a cedere l’attaccante, fuori dai piani di Antonio Conte, ma le richieste economiche — 35 milioni di euro o un prestito oneroso con costi elevati — sono considerate eccessive dal club portoghese. Lo riporta O Jogo. Un calciomercato, quello del Napoli, che appare sempre più complesso. Calciomercato Napoli: il punto su Lucca. Riporta O Jogo: “Per quanto riguarda Lucca, il Napoli è disposto a lasciar partire il centravanti di 25 anni, che non rientra nei piani del tecnico Antonio Conte, ma chiede 35 milioni di euro e, in caso di prestito — soluzione preferita dal Benfica — altri due milioni come tassa di prestito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Benfica potrebbe abbandonare la pista Lucca: la richiesta di 35 milioni è considerata eccessiva

