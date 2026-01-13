Il 19 gennaio alla Reggia di Caserta c’è il Royal Monday

Il 19 gennaio alla Reggia di Caserta si svolge il “Royal Monday”, un evento promosso dal Ministero della Cultura. L’iniziativa riunisce rappresentanti delle principali residenze reali europee, tra cui direttori e presidenti, per approfondire temi legati al patrimonio e alla storia delle residenze regali. L’evento include anche la presentazione della mostra “Regine”, dedicata alle figure femminili che hanno segnato il patrimonio monarchico europeo.

Tempo di lettura: 4 minuti Il 19 gennaio alla Reggia di Caserta c'è il "Royal Monday". L'istituto del Ministero della Cultura accoglie direttori, presidenti e rappresentanti delle principali residenze europee nell'ambito del network delle European Royal Residences per presentare la mostra "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa". A conclusione si terrà la presentazione del catalogo dell'esposizione. La mostra "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", organizzata con Opera Laboratori, gode del patrocinio dell'ARRE, Associazione delle Residenze reali europee e della collaborazione di prestigiosi membri della rete internazionale.

