Igor Volley azzurre a Istanbul per la sfida di Champions League al Fenerbahce

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi è arrivata a Istanbul per la partita di Champions League contro il Fenerbahce, allenato da Marcello Abbondanza. L’incontro si svolgerà oggi, martedì 13 gennaio, alle 19 locali (le 17 in Italia). Le due squadre si affrontano in una sfida importante per la fase a gironi della competizione europea.

Il match è valido per la prima giornata di ritorno della Pool B di Cev Champions League

