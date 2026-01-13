Igor Cassina conquista i liceali | Credete nei vostri sogni

Igor Cassina, ginnasta olimpico e campione, ha incontrato gli studenti del liceo Tommaso Campanella di Cernusco, offrendo una lezione di sport e di vita. Sul palco della Casa delle Arti, il 48enne atleta ha condiviso la propria esperienza, invitando i giovani a credere nei propri sogni. Un momento di riflessione e ispirazione che ha coinvolto i liceali, sottolineando l’importanza di determinazione e passione.

Una lezione di sport e di vita per gli studenti del liceo Tommaso Campanella di Cernusco. Sul palco della Casa delle Arti, che ha ospitato l'evento, Igor Cassina, il ginnasta brianzolo oggi 48enne, oro olimpico ad Atene 2004. I ragazzi hanno ascoltato la storia dell'atleta sei volte campione italiano assoluto alla sbarra tra il 1996 e il 2010, due bronzi e un argento agli Europei, un bronzo e un argento ai Mondiali. Per il fuoriclasse, che ha dietro di sé una lunga strada, è cominciato tutto quando aveva 6 anni. Un percorso costellato di successi e sacrifici, perché fra studio ("in famiglia mi dissero che non avrei mai dovuto prendere un'insufficienza"), e allenamenti "tutti i giorni dalle 16 alle 20", c'è stato poco spazio per lo svago.

