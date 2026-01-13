Ieri in Campania | passeggiata in montagna fatale 76enne perde la vita

Ecco un esempio di introduzione conforme alle tue richieste: Ieri in Campania si è verificata una tragica perdita durante una passeggiata in montagna, con un uomo di 76 anni deceduto. La regione ha anche registrato un incidente che ha coinvolto un 34enne in condizioni critiche. Di seguito, le principali notizie del giorno, aggiornate alle 12 gennaio 2026.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 12 gennaio 2026. Avellino – E’ in coma farmacologico, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Moscati”, un 34enne coinvolto nell’ incidente di sabato sera in Via San Lorenzo ad Atripalda. Lo schianto si è verificato tra una Polo e una Panda. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso del “Moscati”. (LEGGI QUI) Benevento – Tragedia sul Monte Taburno, dove un uomo di 76 anni residente a Cautano ha perso la vita durante una passeggiata in montagna. (LEGGI QUI) Caserta – Sei aziende tessili situate tra il Comune casertano di Sant’Arpino (Caserta) e quelli napoletani di Grumo Nevano e Frattaminore, centri ricadenti nella Terra dei Fuochi, avrebbero smaltito illecitamente nelle campagne gli scarti della loro produzione, secondo modalità collaudate che integrano il traffico illecito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

