I vertici Aia promuovono Doveri sul pestone in area di Rrahmani su Mkhitaryan andava sanzionato

I vertici arbitrali hanno confermato la correttezza delle decisioni di Doveri durante la partita tra Inter e Napoli, evidenziando l’assenza di errori rilevanti. Tuttavia, rimane aperto il dibattito sulla gestione delle situazioni delicate in area, come il presunto pestone di Doveri su Mkhitaryan in occasione di un episodio tra Rrahmani e l’attaccante dell’Inter. La questione evidenzia le sfide e le criticità dell’arbitraggio italiano.

I vertici arbitrali hanno promosso l'arbitraggi di Doveri nella gara tra l'Inter e il Napoli, ma è comunque chiaro che la situazione arbitrale italiana è piuttosto delicata. Ma nonostante l'obiettività della crisi la reazione di Conte, con il suo "vergonatevi", diretto a Doveri non è stata affatto apprezzata dai vertici Aia. Questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera sono riportate le prime indiscrezioni trapelate dai vertici arbitrali sull'episodio Rrahmani-Mkhitaryan: "In campo e fuori, dove ieri il presidente Zappi è stato squalificato per 13 mesi, col rischio concreto di un commissariamento dell'Aia.

