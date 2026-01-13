A Parigi, oltre 300 trattori hanno bloccato le strade in una protesta contro l’accordo Ue-Mercosur. La mobilitazione, promossa dalla Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles e dai Young Farmers, sostiene che il trattato di libero scambio possa avere ripercussioni negative sul settore agricolo europeo. La manifestazione si è svolta questa mattina, anticipando la firma prevista per il 17 gennaio in Paraguay.

Nuova mobilitazione a Parigi. Oltre 300 trattori della Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea) e dei Young Farmers hanno raggiunto la capitale francese poco prima delle 6 di questa mattina, martedì 13 gennaio, per protestare contro l’accordo Ue-Mercosur, il trattato di libero scambio tra l’Unione europea e i Paesi latinoamericani – Uruguay, Paraguay, Brasile e Argentina – che dovrebbe essere formalmente firmato sabato 17 gennaio in Paraguay. Determinante per l’approvazione è stato il voto favorevole dell’Italia, mentre Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda si sono espresse contro. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur

Leggi anche: Gli agricoltori bloccano le strade di Bruxelles per protestare contro l'accordo Ue-Mercosur

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Proteste trattori, da Milano a Parigi strade bloccate contro l'accordo Mercosur-Ue. FOTO; Parigi, 350 trattori in marcia: nuova mobilitazione degli agricoltori contro crisi e accordo UE-Mercosur; Protesta degli agricoltori a Parigi, trattori sotto l'Arco di Trionfo; Macron sotto pressione mentre la protesta degli agricoltori nel Mercosur blocca il traffico a Parigi.

I trattori bloccano le strade di Parigi, la protesta contro l’accordo Mercosur-Ue – I video - Oltre 300 trattori della Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea) e dei Young Farmers hanno raggiunto la capitale francese poco prima delle 6 di ... msn.com