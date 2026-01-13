I tassisti in sciopero nazionale fino alle 22 Salvini convoca i sindacati

Oggi i tassisti italiani hanno avviato uno sciopero nazionale che durerà fino alle 22. La protesta, iniziata alle 8, coinvolge l'intero settore e si svolge in un momento di confronto con le autorità. Nel frattempo, Salvini ha convocato i sindacati per discutere delle questioni emerse. L'evento interessa il servizio di trasporto pubblico locale e rappresenta una significativa mobilitazione dei professionisti del settore.

AGI - Al via dalle 8 di questa mattina e fino alle 22 di questa sera, lo sciopero nazionale dei tassisti. A proclamarlo una ventina di sigle sindacali che chiedono al governo di intervenire per regolamentare la disciplina di utilizzo delle piattaforme di prenotazione online gestite da gruppi multinazionali e chiedono una legge di riordino del settore. La protesta vede però anche delle differenziazioni nel fronte sindacale, con l'Unione Radiotaxi d'Italia e il consorzio itTaxi che non aderiranno allo sciopero. Salvini convoca i sindacati . "Ho convocato per domani tutte le associazioni sindacali ".

Sciopero dei taxi oggi, 13 gennaio 2026/ A Roma il corteo verso Montecitorio: Salvini convoca i sindacati - Sciopero dei taxi nazionale oggi, 13 gennaio 2026: il ministro Salvini ha convocato le sigle sindacali per la giornata di domani ... ilsussidiario.net

Sciopero dei taxi oggi, stop dalle 8 alle 22: proteste e disagi anche nei trasporti locali - Più complicate le corse urbane, quelle urgenti, o i trasferimenti verso stazioni e aeroporti. tg.la7.it

*Sciopero Tassisti: tutti in corteo a Roma* I tassisti, aderenti ad una ventina di sigle sindacali, incrociano le braccia oggi fino alle 22 per manifestare contro il Governo Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #corteo #scioper - facebook.com facebook

La protesta dei tassisti, oggi in sciopero nazionale fino alle 22 x.com

