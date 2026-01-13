I sette quadranti | Agatha Christie rivive in tv con Chibnall

“I sette quadranti” porta su Sky un adattamento televisivo del celebre romanzo di Agatha Christie del 1929. Sotto la regia di Chris Chibnall, la serie ripercorre le atmosfere e i misteri dell’opera originale, offrendo agli appassionati un’interpretazione fedele e raffinata. Un’occasione per riscoprire uno dei capolavori della scrittrice britannica attraverso una produzione moderna e curata nei dettagli.

Adattamento del romanzo del 1929 di Agatha Christie, I sette quadranti debutta su Sky con la firma di Chris Chibnall. Un classico whodunit ambientato nell'Inghilterra degli anni Venti, tra delitti, segreti e intrighi politici. Il solo nome di Chris Chibnall, già creatore di Broadchurch, dovrebbe bastare a destare una buona dose di curiosità. Il resto, dovrebbe farlo Agatha Christie, maestra di un genere che la televisione non ha finito di sfruttare e trasformare. I sette quadranti, adattamento del romanzo omonimo, pubblicato dalla scrittrice nel 1929, è l'ultima di una lunga serie di trasposizioni.

