I saldi chiudono l' edizione 2025 26 del Winter Park Genova a Ponte Parodi

I saldi segnano la chiusura dell’edizione 2025/26 del Winter Park Genova, in programma nella Darsena di Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio. L’evento offre oltre 100 attrazioni pensate per tutte le età, creando un’occasione di svago e divertimento nel cuore di Genova. Un’opportunità per vivere un’ultima volta l’atmosfera del parco prima della sua chiusura stagionale.

Si sta per concludere l’edizione 202526 del Winter Park Genova che, fino a domenica 18 gennaio, porta più di 100 attrazioni per grandi e piccini nella Darsena di Genova, a Ponte Parodi. Per gli ultimi tre giorni di apertura, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio, sono in programma i saldi: sarà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Luna park a ponte Parodi: le date dell'edizione 2025/2026

Leggi anche: Babbo Natale salta al Winter Park Genova: annullata per pioggia l’edizione del 22 e 23 dicembre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Outlet di Noventa, in 30mila per la prima giornata dei saldi: caos in strada, sosta selvaggia e code alla boutique; Ottima partenza per i Winter Sales 2026 e chiusura del 2025 in crescita per Brugnato 5Terre Outlet Village.

Saldi invernali 2026 calendario per regione e vademecum: la regola d’oro contro i finti sconti - Sulla carta l’Italia parte quasi in blocco, ma sul traguardo le differenze contano: alcune Regioni chiudono a metà febbraio, altre arrivano a marzo inoltrato e, in pochi casi, la disciplina è speciale ... italiaoggi.it