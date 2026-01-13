I Reggenti invitano il Papa a visitare il Titano

I Reggenti di San Marino hanno invitato formalmente il Papa a visitare il Titano, rafforzando i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede. Le relazioni bilaterali si inseriscono in un contesto di collaborazione diplomatica, in un quadro internazionale segnato da crisi come quella in Ucraina. La visita potrebbe rappresentare un momento di dialogo e cooperazione, sottolineando l’importanza di relazioni stabili e costruttive tra le istituzioni religiose e civili.

Le relazioni tra Vaticano e San Marino, le crisi internazionali tra le quali l’Ucraina, la collaborazione nell’ambito della diplomazia multilaterale. Sono questi i temi affrontati nel corso dell’udienza di Papa Leone XIV con i Capitani Reggenti di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli nel Palazzo Apostolico Vaticano. I capi di Stato di San Marino hanno raggiunto il Vaticano accompagnati da un’alta delegazione guidata dal segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari e il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti. Insieme a loro l’ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Reggenti invitano il Papa a visitare il Titano Leggi anche: Papa Leone XIV a sorpresa in Senato per visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este – Il video Leggi anche: Indennità ai Dsga reggenti: pagamento entro il 19 dicembre La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. I Reggenti invitano il Papa a visitare il Titano. San Marino incontra il Papa: i Capitani Reggenti ricevuti da Leone XIV - Nel corso del colloquio sono state richiamate le comuni radici cristiane e il solido legame storico che da oltre un secolo unisce la Repubblica di San Marino alla Santa Sede. altarimini.it

San Marino RTV. . Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza i Capitani Reggenti di San Marino, si tratta della prima udienza privata del nuovo pontificato. Momenti emozionanti, nel Palazzo Apostolico Vaticano, per la delegazione sammarinese guidata dai Capit - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.