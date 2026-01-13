I Reds superano la coraggiosa prestazione contro la squadra della League One

Il Liverpool ha ottenuto una vittoria di misura contro il Barnsley, formazione della League One, con il punteggio di 3-1. La partita, disputata ad Anfield, ha visto i Reds affrontare con impegno una squadra determinata a proseguire il cammino in FA Cup. Questo risultato permette al Liverpool di proseguire nel torneo con fiducia, confermando la propria solidità in una competizione sempre sfidante.

2026-01-12 23:42:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Liverpool ha superato un coraggioso tentativo di Barnsley di assicurarsi un posto nel quarto turno della FA Cup vincendo 3-1 ad Anfield. La squadra della League One si è scontrata in punta di piedi con i campioni della Premier League per gran parte della partita, ma è stata sconfitta da tre brillanti gol del Liverpool per gentile concessione di Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong e Florian Wirtz, con Hugo Ekitike che ha segnato un quarto nei minuti di recupero. Barnsley è andato in svantaggio per 2-1 all’intervallo dopo che l’ex giocatore dell’accademia dei Reds Adam Phillips ha capitalizzato un errore scioccante di Szoboszlai e gli è stato controversamente negato un rigore dopo l’intervallo mentre era ancora solo un gol sotto quando l’ungherese ha abbattuto l’impressionante Reyes Cleary, che è stato nominato migliore in campo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

