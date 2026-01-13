I paperoni della giunta comunale di Macerata | la classifica dei redditi
Ecco la classifica dei redditi dei membri della giunta comunale di Macerata, aggiornata al 2026. Dopo aver subito un sorpasso lo scorso anno, il sindaco Sandro Parcaroli torna quest’anno in prima posizione, mentre l’assessore Andrea Marchiori si piazza nuovamente dietro. Un quadro che offre uno spaccato sulla situazione economica dei rappresentanti dell’amministrazione locale.
Macerata, 13 gennaio 2026 – Sorpassato lo scorso anno dall’assessore Andrea Marchiori, il sindaco Sandro Parcaroli torna a essere quest’anno il primo della giunta comunale di Macerata nella classifica dei redditi. L’imprenditore prestato alla politica ha dichiarato nel 2025 complessivamente 144.781 euro, riprendendosi il primato nell’amministrazione da lui guidata. È quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi pubblicate in questi giorni nella sezione “Trasparenza” del portale del Comune di Macerata. I documenti si riferiscono al 2025, quindi si tratta dei redditi dell’anno precedente. Le dichiarazioni dei redditi dei politici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
