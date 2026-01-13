In Iran, la repressione contro i manifestanti si intensifica, con minacce concrete di pena di morte per coloro che partecipano alle proteste. Erfan, giovane leader della protesta, è tra i rischiati, evidenziando la gravità della situazione e il clima di pressione crescente nel paese.

La repressione delle proteste in Iran entra in una fase ancora più drammatica, con la minaccia esplicita della pena di morte contro manifestanti e oppositori. A rischiare l’esecuzione imminente è Erfan Soltani, 26 anni, arrestato durante le recenti manifestazioni contro il regime. Le attuali tensioni affondano le radici nelle proteste scoppiate nel 2022 dopo la morte di Mahsa Amini, deceduta in detenzione dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente il velo. Da allora, il movimento “Donna, vita, libertà” ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per la contestazione del potere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “I nemici di Dio vanno impiccati”. Così Erfan, giovane leader della protesta in Iran, rischia la pena di morte

Leggi anche: Iran: dilaga la protesta in tutto il Paese. Le autorità minacciano: “Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte”

Leggi anche: Oltre 200 morti per le strade dell'Iran. E il regime pensa alla pena di morte per chi protesta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Iran: “I nemici di Dio vanno impiccati”. Così Erfan rischia la pena di morte.

“I nemici di Dio vanno impiccati”. Così Erfan, giovane leader della protesta in Iran, rischia la pena di morte - La repressione delle proteste in Iran entra in una fase ancora più drammatica, con la minaccia esplicita della pena di morte contro manifestanti e oppositori. thesocialpost.it