Il cinema ispirato ai videogiochi continua a evolversi, e il 2026 promette nuovi titoli di rilievo. Dopo un 2024 caratterizzato da alcune delusioni e un 2025 all'insegna di successi notevoli, questa guida presenta i film più attesi tratti dai videogiochi in uscita nel prossimo anno. Un panorama che riflette l’importanza crescente di questa intersezione tra intrattenimento cinematografico e videoludico.

Dopo un 2024 altalenante (segnato dal flop di Borderlands ) e un 2025 da record grazie ai successi di A Minecraft Movie, Until Dawn e Five Nights at Freddy’s 2, il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per il binomio cinema-videogiochi. Sebbene le aspettative generali siano più cauti, il calendario delle uscite offre gemme promettenti e sequel di franchise miliardari. Ecco la lista completa dei 7 film basati su videogiochi in arrivo nel 2026, tra grandi produzioni live action e attesissimi film d’animazione. 7. Iron Lung: L’horror claustrofobico di Markiplier. Data di uscita: 30 gennaio 2026 Tratto dal celebre gioco indie di simulazione sottomarina, Iron Lung racconta la storia disperata di un detenuto inviato a esplorare un oceano di sangue su una luna aliena. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I Migliori Film Tratti dai Videogiochi in Uscita nel 2026: La Guida Completa!

Leggi anche: Da Cime tempestose a Odissea, i film tratti dai libri in arrivo nel 2026

Leggi anche: Stephen King: alcuni dei migliori film tratti dai suoi romanzi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le serie tv e i film tratti dai videogiochi che usciranno nel 2026 (e che ci incuriosiscono molto); I videogiochi più interessanti usciti a fine 2025, per iniziare il 2026; Top 2025: i migliori anime dell'anno secondo la redazione; ARC Raiders oltre il videogioco: il successo di Embark Studios conquista Hollywood.

Quindi i film tratti da videogiochi saranno i nuovi cinecomic? - I film di supereroi non sono più la macchina da incassi che sono stati lungo gli anni Dieci e Hollywood cerca un nuovo filone Quando nel 2023 su 7 film di supereroi usciti solo pochi sono riusciti a ... esquire.com

I MIGLIORI GIOCHI IN USCITA NEL 2026

LA GRANDE PAURA DI HITLER. PROCESSO ALL’ARTE DEGENERATA tra i migliori film del 2025 secondo MYmovies.it! - facebook.com facebook

Golden Globe 2026, spille anti Ice. I migliori film sono “Una battaglia dopo l’altra” e “Hamnet” x.com