I Griffin inaugurano il loro 450esimo episodio con un viaggio sotto effetto di droga

I Griffin celebrano il loro 450º episodio, segnando un traguardo importante nella lunga storia della serie. La nuova stagione si apre con un episodio che esplora temi audaci e inediti, mantenendo lo stile caratteristico della famiglia. È un ritorno atteso dai fan, pronto a offrire nuove occasioni di riflessione e intrattenimento, mantenendo fede alla tradizione di una delle serie animate più longeve e apprezzate.

La famiglia Griffin è pronta a tornare con un traguardo importante: 450 episodi. La nuova stagione, ormai alle porte, porta con sé un primo sguardo a un capitolo che promette di scavare in uno dei rapporti più complessi e iconici della serie animata. La stagione 24 di I Griffin debutterà il 15 febbraio con l'episodio numero 450, uno speciale che esplorerà come Lois e Stewie riescano per la prima volta a comprendersi durante un viaggio psicotropo condiviso. Fox ha anche annunciato un importante cambio di programmazione. L'episodio 450 esplora il legame tra Lois e Stewie La stagione 24 di I Griffin si prepara a debuttare su Fox il 15 febbraio e lo farà con un episodio che ha tutto il sapore di un'autocelebrazione consapevole: il numero 450.

