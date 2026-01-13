I fan di Anthem si congedano dal gioco prima della chiusura dei server, riflettendo sul suo potenziale non pienamente espresso. La fine del supporto ufficiale rappresenta la conclusione di un progetto che ha suscitato molte aspettative e discussioni nel panorama videoludico degli ultimi anni.

La chiusura definitiva dei server di Anthem segna la fine di uno dei progetti più discussi dell’ultimo decennio videoludico. A poche ore dallo spegnimento, numerosi giocatori hanno effettuato l’accesso per l’ultima volta, esplorando la mappa e completando alcune missioni prima dell’addio finale e sui social network si è aperto un dibattito diffuso, incentrato soprattutto su ciò che il gioco avrebbe potuto diventare. Il termine più ricorrente è stato “potenziale”. Un potenziale riconosciuto, ma mai realmente sfruttato. La chiusura di Anthem diventa così anche un momento di riflessione più ampio sull’industria. 🔗 Leggi su Game-experience.it

I fan di Anthem salutano per l'ultima volta il gioco prima della chiusura, parlando del potenziale sprecato

I giocatori salutano #Anthem, lo sparatutto sci-fi di EA pubblicato nel 2019, rivelatosi una delusione nonostante le grandi aspettative. x.com

Anthem si avvia verso la chiusura definitiva e tanti giocatori hanno deciso di salutarlo per un'ultima volta, ragionando su cosa non ha funzionato. - facebook.com facebook