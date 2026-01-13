I carabinieri salutano il maggiore Calabrese dopo oltre 40 anni

I Carabinieri salutano il Maggiore Natale Calabrese, che dopo oltre 40 anni di servizio conclude la sua carriera. Durante questo lungo percorso, ha contribuito con dedizione e professionalità alla tutela della collettività e alla sicurezza pubblica. La sua esperienza rappresenta un esempio di impegno e servizio costante, lasciando un’importante traccia nel corpo dell’Arma dei Carabinieri.

Conclusa la brillante carriera del Maggiore dei Carabinieri Natale Calabrese, che lascia l'Arma dopo oltre quattro decenni al servizio della collettività e della sicurezza pubblica. Entrato nell'Arma nel 1984 come Carabiniere Ausiliario, Calabrese ha servito dapprima a Messina e Roma, per poi.

