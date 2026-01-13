I carabinieri pongono fine a un anno e mezzo di violenze domestiche arrestato un 39enne
I carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, ponendo fine a un lungo periodo di violenze domestiche. Nel corso di un anno e mezzo, l’individuo ha commesso minacce, aggressioni e angherie, molte delle quali sono avvenute alla presenza di due bambine. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di tutelare le vittime e di interrompere una serie di comportamenti dannosi.
Violenze domestiche, minacce di morte e botte, angherie consumatesi spesso sotto gli occhi di due bambine piccole. E' questa la drammatica realtà a cui hanno messo fine i Carabinieri delle stazioni di Concordia e Mirandola, arrestando domenica pomeriggio un uomo di 39 anni di origine marocchina. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
I carabinieri pongono fine a un anno e mezzo di violenze domestiche, arrestato un 39enne.
