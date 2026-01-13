i bartoli pronti a cedere il club entro il 2027

La Pallacanestro Reggiana si trova in una fase di riorganizzazione societaria, con il socio di minoranza Graziano Sassi che ha ridotto le proprie quote dal 16 al 3 per cento. I Bartoli sono pronti a cedere il club entro il 2027, segnando un cambiamento importante nella gestione della società e nel suo futuro.

La Pallacanestro Reggiana sta vivendo un momento di riassetto societario e in quest’ottica il socio di minoranza Graziano Sassi ha ridotto le proprie quote dal 16 al 3 per cento. Una ‘mossa’ che può essere letta in molti modi, ma che tecnicamente può snellire (dal punto di vista delle pratiche formali) anche un’eventuale cessione del pacchetto di maggioranza da parte della famiglia Bartoli. La presidente Veronica e il padre Enzo adesso detengono il 97%, ma sembrano sempre più intenzionati a trovare nuovi acquirenti a cui passare il testimone entro il giugno del 2027. Contattato sulla questione, Sassi non vuole entrare nei particolari, ma ci tiene a mandare un messaggio a tutta la comunità del basket di casa nostra: "Confermo di aver diminuito le quote, ma resto comunque al fianco della Pallacanestro Reggiana anche come riferimento per i tanti amici e sponsor che ho coinvolto in questi anni – spiega l’imprenditore scandianese – sono entrato nel basket per dare una mano, ma poi mi sono innamorato di questo bellissimo sport e soprattutto di tutte le belle iniziative, sociali e benefiche che vi ruotano attorno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

