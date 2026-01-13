I 5 progetti sostenuti nel Lecchese da Fondazione Cariplo per 467 mila Euro

Nel 2024, Fondazione Cariplo rinnova il suo sostegno al territorio lecchese, approvando cinque progetti per un totale di 467 mila euro. Questa iniziativa testimonia l’impegno continuo della fondazione nello sviluppo sociale, culturale e ambientale della zona, favorendo interventi concreti e duraturi a favore della comunità locale.

Riparte l’anno e Fondazione Cariplo conferma il proprio impegno sul territorio lecchese. Nell’ultimo Cda sono stati infatti selezionati 5 progetti per un valorecomplessivo di 467 mila euro. Gli interventi spaziano dalla valorizzazione della cultura e dell’arte al restauro del patrimonio storico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Fondazione Cariplo, 7,4 milioni per l'abitare sociale: due progetti finanziati

