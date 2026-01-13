I 4mila novaresi in città che hanno accolto la fiamma olimpica

A Novara, circa 4.000 cittadini hanno accolto la fiamma olimpica durante un percorso di circa due ore, da corso Vercelli a piazza Martiri. Un momento di condivisione e partecipazione, che ha visto la presenza di numerosi residenti, uniti nel rispetto di un evento simbolico e significativo per la città.

Da corso Vercelli a piazza Martiri, un viaggio cittadino di circa due ore accompagnato dal calore non solo del fuoco, ma dei tantissimi novaresi presenti. La fiamma olimpica di Milano-Cortina è arrivata a Novara proprio oggi, martedì 13 gennaio, per salutare la città per la tappa numero 37 del.

