Horizon Europe nuove call 2ZERO per il trasporto stradale a zero emissioni 

Horizon Europe presenta le nuove call 2ZERO per il trasporto stradale a zero emissioni, previste per il 2026. Questi bandi mirano a sostenere progetti di dimostrazione su larga scala e innovazione digitale, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Le iniziative offrono opportunità per sviluppare soluzioni innovative e promuovere la decarbonizzazione nel settore dei trasporti.

Due nuovi bandi Horizon Europe 2026 sostengono dimostrazioni su larga scala e innovazione digitale per accelerare la mobilità stradale a zero emissioni.. È aperta una nuova call di finanziamento nell’ambito di Horizon Europe – Cluster 5, promossa dalla European Partnership Towards Zero Emission Road Transport (2ZERO), con l’obiettivo di accelerare la transizione del trasporto stradale verso soluzioni a zero emissioni e rafforzare la competitività industriale europea. La call 2026 si articola in due bandi, entrambi pubblicati sul Funding & Tenders Portal. Il primo, “Large-scale demonstration of battery electric heavy-duty vehicles” (HORIZON-CL5-2026-05-D5-01), sostiene progetti di dimostrazione su larga scala di veicoli pesanti elettrici a batteria, finalizzati a testare tecnologie mature in condizioni operative reali e a favorirne l’adozione nel trasporto merci, con una significativa riduzione delle emissioni di CO?. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

